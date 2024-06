L’Hellas Verona pensa ad un giocatore ex Milan: di chi si tratta?

Ci sarebbe un interessamento dell'Hellas Verona per un giocatore ex Milan. Ecco di chi si tratterebbe.....

L' Hellas Verona starebbe pensando ad un giocatore ex Milan per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Paolo Zanetti in vista della nuova stagione ormai alle porte.

Ecco di chi si tratta

Si tratta di Ante Rebic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore croato sarebbe in uscita dal Besiktas ma ci sarebbe un problema. Il club scaligero non potrebbe permettersi di garantire a Rebic l'ingaggio che percepisce ora in Turchia. 2,5 milioni di euro a stagione sono infatti troppi per le casse della società lombarda.