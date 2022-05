Hellas Verona-Milan: tutti i numeri della gara del Bentegodi

Ieri sera il Milan ha ottenuto tre punti su un campo ostico. Vediamo insieme tutti i numeri maturati nel corso della gara.

Ieri sera il Milan ha ottenuto una grandissima vittoria sulla squadra veronese, battuta per 3-1 al Bentegodi. I rossoneri hanno ottenuto i tre punti e sono tornati al vertice della classifica. Tutto ancora da decidere in chiave scudetto, con i nerazzurri che restano a sole due lunghezze di distanza. Dopo il gran successo, la società rossonera ha pubblicato sul sito acmilan.com tutti i numeri del match. Eccoli di seguito:

Una rimonta di personalità e di gioco, di carattere e di cuore. Il Milan supera il Verona al Bentegodi grazie alla doppietta di Tonali e al gol finale di Florenzi e ri-sorpassa l'Inter in testa alla classifica del campionato. Questi i numeri più interessanti che raccontano il match di Verona.

1- Il Milan ha raggiunto la soglia degli 80 punti in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/2012 (sempre 80, ma dopo 38 gare).

2- Il Milan ha vinto quattro gare in questo campionato dopo essere andato in svantaggio , due di queste contro il Verona (le altre il 24 aprile contro la Lazio e il 5 febbraio contro l’Inter).

3- Sandro Tonali è il primo giocatore nella storia del Milan capace di realizzare una marcatura multipla in Serie A il giorno del suo compleanno .

4- Sandro Tonali è il centrocampista più giovane con almeno cinque gol all'attivo in questa Serie A (considerando tutti i giocatori solo Aaron Hickey è più giovane).

5- Prima di Rafael Leão, l'ultimo giocatore del Milan a servire due assist allo stesso giocatore in una gara di Serie A è stato Rade Krunić, per Ante Rebić contro il Torino il 12 maggio 2021.

6- Oltre a essere il miglior marcatore del Milan in questa Serie A (10 gol), Rafael Leão è, insieme a Theo Hernández, il miglior assistman dei rossoneri nel torneo in corso (sei passaggi vincenti).

7- Alessandro Florenzi è andato a segno appena 1 minuti e 59 secondi dopo essere entrato in campo: è il gol più veloce per un subentrato del Milan in questa Serie A.