Hellas Verona-Milan, il commento: prova di forza al Bentegodi, altra vittoria!

Stasera allo stadio Bentegodi di Verona è andata di scena la sfida tra Hellas Verone e Milan: ecco come è andata

PRIMO TEMPO - Prima fase del match con le due squadre che si studiano senza fasi male. Al minuto numero 13 Krunic svetta su tutti in area di rigore e solo un intervento attento di Montipò impedisce al rossonero di esultare. Al quarto d'ora arriva il vantaggio del diavolo. Vantaggio che dura pochi secondi con il VAR che annulla il gol di Tonali per il fuorigioco del classe 2000. Non somette di attaccare il Milan con Calabria che tira da posizione ravvicinata sparando però sui piedi di Montipò. Al 22esimo risponde l'Hellas con Faraoni che crossa e Caprari che tira di poco a lato. Torna ad attaccare poco dopo il Milan. Al 26esimo Krunic tira alto di poco. Ma a passare in vatanggio sono gli uomini di Igor Tudor con un colpo di testa comodo di Faraoni su cross dosato di Lazovic al 38esimo minuto. Pareggia subito il Milan: fa tutto Leao che dribbla e crossa in area dove Tonali da zero metri deposita il pallone in rete. Finisce così il primo tempo.