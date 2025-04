Hauge: “Quella partita col Milan mi ha cambiato la vita…”

Questa sera la Lazio affronterà in trasferta il Bodo/Glimt , nell'andata dei quarti di finale di Europa League . In vista del match, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jens Petter Hauge , attaccante della squadra norvegese che ha vestito la maglia del Milan . E per quel suo passaggio in rossonero fu decisiva proprio una sfida giocata a San Siro con la maglia del Bodo nel 2020.

Il ricordo di Hauge

"Mi ha cambiato la vita. Mi ritrovai a giocare a San Siro e stavo da Dio. Qualche giorno prima avevo giocato una delle partite migliori di sempre. Avevo fiducia in me stesso, correvo più degli altri e chiusi con un gol e un assist. Moncada aveva visto dei video. Ricordo la notte in albergo, non riuscito a dormire, presi una Coca Cola e riguardai la gara. Avevo i brividi. Mi volevano in tanti. Un club mi inviò i biglietti aerei, ma rifiutai per il Milan. Era l'unica opzione. Un sogno realizzato".