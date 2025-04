Milan News – Nuovo allenatore, Mediaset dà l’annuncio in diretta: “Sappiamo che…”

Mentre la squadra guidata da Conceicao è chiamata a portare dignitosamente a termine una stagione decisamente travagliata - con il grande obiettivo della Coppa Italia ancora in ballo - ai piani alti di Casa Milan si guarda al futuro prossimo. E, nello specifico, si lavora su due fronti in particolare: nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Da queste due figure passerà e dipenderà il progetto tecnico rossonero che partirà in estate. Per quanto riguarda il fronte DS, tramontata ormai la pista Paratici, il nome più chiacchierato è sempre quello di Igli Tare. L'ex Lazio è sponsorizzato soprattutto da Zlatan Ibrahimovic, che già nei mesi scorsi lo aveva incontrato prospettandogli un futuro al Milan. Tare comunque pare che abbia scalato posizioni anche sulla lista di Giorgio Furlani, visto che è attualmente senza squadra e potrebbe iniziare a lavorare sin da subito. Un dettaglio non da poco, che lo favorisce rispetto - ad esempio - a Tony D'Amico dell'Atalanta. Occhio però anche al casting per l'allenatore.