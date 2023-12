Milan, Guirassy obiettivo numero uno per l’attacco: le ultime

Il Milan è da tempo alla ricerca di un attaccante centrale e per gennaio il club è intenzionato a puntare sul centravanti dello Stoccarda

Al di là dell'eliminazione dalla Champions League e il passaggio in Europa League , il Milan sta studiando le mosse di mercato per la sessione invernale. E già a gennaio il club rossonero vorrebbe prendere un centravanti .

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'obiettivo numero uno della dirigenza è Serhou Guirassy. L'attaccante francese, naturalizzato guineano, in questa stagione con lo Stoccarda sta avendo numeri eccezionali: 16 gol in 12 partite in Bundesliga.