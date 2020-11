Guidolin: “Pioli ha messo in campo saggezza ed equilibrio, poi ci pensa Ibrahimovic…”

MILANO – Francesco Guidolin, intervenuto a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha espresso la sua opinione sul Milan e i suoi due perni, Pioli e Zlatan Ibrahimovic: “Al Milan si è creata un’alchimia speciale e se durerà i rossoneri arriveranno lontano e secondo me può durare. C’è un allenatore serio e un gruppo di giovani, di alcuni Ibrahimovic potrebbe essere il padre, ma è ancora straordinariamente forte. Il Milan può giocare in più modi. Può palleggiare e anche dare palla lunga a Ibra, poi ci pensa lui segnando o facendo segnare. Ibrahimovic non è solo un leader tecnico, ma anche carismatico. I ragazzi pendono dalle sue labbra e lui si fa capire nel modo giusto. Pioli ha messo in campo saggezza ed equilibrio e ora sta raccogliendo diverse soddisfazioni”.