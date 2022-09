Guarnone: ” Pobega? Ha fatto un salto di qualità. Su Gigi Ragno…”

Alessandro, lei ha condiviso per anni lo spogliatoio con Pobega nelle giovanili del Milan. Qual è stata la prima sensazione al gol con la Dinamo Zagabria?

"La prima sensazione al gol è stata incredibile. Ho provato gioia e soddisfazione per lui, sono super contento di quello che ha fatto e sta facendo. Se lo merita tutto".

Tommaso ha fatto la gavetta e ora è in pianta stabile in prima squadra. Se lo sarebbe aspettato?

"Me lo sarei aspettato soprattutto vedendolo l’ultimo anno di Primavera. Ha fatto un salto a livello fisico e tecnico importante; perciò, si vedeva che sarebbe stato un giocatore pronto per giocare in Serie A".