Graziani: “Milan a tre punti dalla prima, troppi processi a Pioli”

L'opinione del tecnico: "Il Napoli con le grandi non riesce a vincere ma almeno contro il Milan non ha perso. Ha disputato un pessimo primo tempo contro i rossoneri, poi la squadra ha rimesso la gara in sesto, alla fine la poteva si poteva perdere con il colpo di testa di Calabria ma poi Kvara ha avuto il pallone della vittoria. Se avesse segnato sarebbe venuto giù il Maradona. Il risultato è giusto ma il Napoli è in ritardo sulla tabella di marcia".