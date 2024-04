Graziani: “Milan-Roma? I rossoneri hanno qualcosa in più, ma…

Francesco Graziani ha parlato in vista del doppio confronto tra Milan e Roma nei quarti di Europa League, dando il suo pronostico sulla sfida

Domani sera ci sarà l'attesa sfida tra Milan e Roma a San Siro, gara di andata dei quarti di finale di Europa League . In vista dell'euroderby, Francesco Graziani ha parlato in un'intervista a IlRomanista.it, dando il suo pronostico sulla sfida.

Le parole dell'ex attaccante giallorosso

"Non vedo favoriti. Siamo al 50 e 50. Forse il Milan ha qualcosa in più, ma la Roma con Dybala e Lukaku può fare male. Bisogna stare attenti a Leao, se lo si perde d'occhio, ti fa male. Incideranno sia Pioli che De Rossi, ma alla fine contano di più i giocatori che scendono in campo".