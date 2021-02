Gravina riconfermato, Abete: “Quello che ci aspettavamo. Sulla riforma dei campionati…”

MILANO – In vista delle elezioni del 22 febbraio 2021 Gabriele Gravina si è ricandidato alla presidenza della FIGC contro il suo vice Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti che lo sostiene, con l’appoggio della maggior parte dei club professionistici, dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dell’Associazione Italiana Calciatori. Gravina viene rieletto con il 73,45% dei voti: “Abbiamo vissuto uno degli anni più difficili e abbiamo capito che solo stando insieme e comportandoci da vera squadra, da vera famiglia, possiamo trovare risposte concrete nel nostro interno”. Sono le prime parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, alla sua prima uscita in Consiglio nazionale del Coni dopo la sua rielezione. “Ringrazio innanzitutto di questa importante opportunità di continuare a far parte della grande famiglia dello sport – ha aggiunto Gravina – In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo tutti sulle nostre spalle e sulle nostre vite. L’augurio migliore che possiamo farci è quello di concentrarci il più possibile con tutte le nostre energie in un nuovo percorso di rilancio del nostro mondo sportivo”. “Un mondo – ha concluso il capo del calcio italiano – che viene visto sempre con delle ombre che vanno allontanate. Possiamo superare questi momenti concentrandoci solo sull’interesse del nostro Paese”

LE PAROLE DELL’EX PRESIDENTE ABETE – “La conferma di Gravina? La valutazione è stata data da coloro i quali avevano diritto ad esprimere un consenso a scrutinio segreto. Tutti hanno riconosciuto a Gravina la gestione di un momento difficile e quindi è sembrato abbastanza naturale dare continuità a questo tipo di mandato, in un momento che resta complesso. Mi sembra una decisione che è stata assunta da chi ne aveva titolo, ma, seguendo anche un pochino le valutazioni degli opinionisti, era quello che molti in qualche modo immaginavano”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Il Covid ha nascosto alcuni problemi come la riforma dei campionati? Sulla riforma dei campionati se sentiamo 100 tifosi ci sono 100 posizioni diverse. È un fatto importante, ma è un totem”.