Gravina: “Mancini? Ci riabbracceremo da soli, senza l’aiuto di nessuno”

Gabriele Gravina ha parlato di Roberto Mancini e ha detto: "Nella vicenda non si è distinto a dovere l'aspetto tecnico da quello della sensibilità umana. Io ho condiviso con Mancini cinque anni, nei quali ho investito prima di tutto sul piano della relazione amicale e non mi aspettavo di trovarmi in difficoltà sul piano tecnico, come è accaduto lo scorso 16 agosto”.