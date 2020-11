MILANO – Luca Gotti è stato sconfitto nel suo unico precedente da allenatore in Serie A contro il Milan (2-3 a gennaio): l’Udinese con Gotti in panchina non ha mai incassato più reti nel massimo campionato che in quella sfida. Stefano Pioli ha vinto sette delle 17 sfide da allenatore in Serie A contro l’Udinese (5N, 5P): solo contro Cagliari (nove) e Bologna (otto) conta più successi nella competizione.