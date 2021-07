Gli ex Milan volano in Copa America

Paquetà e Lapadula a suon ottime prestazioni stanno trascinando le proprie Nazionali. I due ex Milan sono davvero rinati lontani da Milano

Il Brasile di Tite si gode Paquetà. L'ex Milan infatti è uno dei protagonisti di questa Copa America, competizione nella quale sta fornendo ottime prestazioni. Ma non solo perché c'è un altro rossonero sta brillando nella kermesse sudamericana: anche Lapadula, oggi al Benevento, sta trascinando il Perù. E le due selezioni si affronteranno in semifinale.

Il Brasile ringrazia e santifica Lucas Paquetà che regala a Tite la semifinale: il fantasista del Lione scambia con Neymar, entra in area e lascia partire il destro che buca la porta cilena di Carlos Bravo.

Una mossa vincente per il tecnico verdeoro che aveva inserito il brasiliano da pochi minuti. Ma il Brasile soffre anche per l'espulsione di Gabriel Jesus al 48esimo. L'attaccante del Manchester City è protagonista di una follia: un intervento da taekwondo sul petto di Berenton che il fischietto Patricio Loustau punisce, giustamente, con il rosso diretto. Ma le emozioni non finisco: Vargas segna. Il Brasile suda freddo quando Vargas buca Ederson, poi annullato, e quando Berenton colpisce la traversa.