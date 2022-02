Giunti a MTV: “Partita interpretata bene”. Desplanches: “Vittoria sofferta”

Al termine del match di Primavera 1 tra Milan e Torino sono intervenuti ai microfoni di MilanTv Mister Giunti e Desplanches

Redazione Il Milanista

Al termine di Milan VS Torino, 29a giornata del campionato Primavera, è intervenuto ai microfoni di MilanTV il tecnico dei rossoneri Giunti per commentare la vittoria sulla formazione granata per 1 a 0.

SULLA PARTITA – "Ci aspettavamo una partita così come con il Sassuolo, non è stata una partita dagli alti contenuti tecnici, tante battaglie, pericolosa ma l’abbiamo interpretata bene. Gli episodi, come non capitava in passato, ora li portiamo dalla nostra parte, abbiamo meritato di vincere, ci consente di proseguire la striscia positiva. Ci permette di credere in questo cammino e lavorare meglio"

SUL PORTIERE – "In una squadra di solito si guarda questo, chi difende meglio la porta e chi trasforma le azioni di attacco in gol. Preferirei che il portiere rimanesse fuori da questo ma ho la fortuna di avere due portieri che non si sono alternati fino adesso, Foti e Sebastiano, ma ce ne sono altri 3 che lavorano con noi e danno garanzie. Un ruolo coperto che non ci dà preoccupazioni. Il nostro portiere viene anche coinvolto per giocare"

LE PROSSIME SFIDE – "Mi aspetto di continuare con un atteggiamento propositivo. Abbiamo spremuto qualche giocatore, oggi siamo riusciti a fare delle rotazioni ed è positivo per la prossima. Recuperare non è facile e questo accresce l’importanza di queste vittorie"

SUL PROSSIMO MATCH CONTRO LA ROMA – "Una squadra che ha fatto il vuoto, attrezzata in tutti i reparti. Noi dobbiamo fare una partita di livello come all’andata. Rispettiamo la Roma che è prima in classifica, ce l’andiamo a giocare".

Dopo il tecnico rossonero, ai microfoni di MilanTv è intervenuto il portiere rossonero Sebastiano Desplanches. Ecco le sue parole: "Una vittoria sofferta, abbiamo sofferto tanto il primo tempo, siamo riusciti ad andare in vantaggio con il gol del nostro gol. Importante per avvicinarsi alla zona playoff. Sono contento perché ho dato una mano alla squadra, la classifica è corta siamo tutti attaccati e sono contento di aver aiutato. Siamo diventati un gruppo fantastico, anche chi è in panchina esprime sempre gioia quando vinciamo e segniamo, c’è una bella atmosfera nello spogliatoio"