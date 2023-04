Giuntoli: “Abbiamo fatto una piccola parte di storia e speriamo…”

Manca davvero poco al big match delle ore 21:00 tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti. Si affronteranno le due compagini al San Siro di Milano, nel match valido per l'andata dei quarti di Champions League. Sarà una gara fondamentale per i rossoneri che vorranno regalare un'altra gioia ai tifosi, dopo aver conquistato il tricolore lo scorso anno. Discorso diverso per i partenopei che vorranno andare più avanti possibile e coronare una stagione finora quasi perfetta. Scopriamo insieme le parole di Giuntoli ai microfoni di Prime Video nel pre partita di Milan-Napoli.