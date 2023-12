Giudice Sportivo, gli squalificati: anche uno della Salernitana

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 16^ giornata di campionato. Sono due le giornate di squalifica...

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni in merito alla 16^ giornata di campionato. Sono due le giornate di squalifica per Manuel Lazzarri della Lazio. Questa la lista degli squalificati per la prossima giornata. E' presente anche un calciatore della Saleritana, che affronterà nel prossimo turno il Milan.