Giudice: “Attenzione ai fondi di private equity nel calcio, ma non tutti…”

In esclusiva sul suo profilo Twitter ha parlato l'esperto di economia e finanza Alessandro Giudice che ha detto: "Oggi scopriamo che i fondi di private equity nel calcio non sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Non tutti sono privi di ambizioni sportive e sentimenti o tengono solo ai conti, puntando all’obiettivo minimo del quarto posto per prendere i soldi della Champions senza lottare per lo scudetto”.