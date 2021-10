Giroud: “Vogliamo dimostrare che siamo pronti a vincere. Sono quasi al top”

Ecco le parole di Olivier Giroud ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan - Hellas Verona

COME STAI? - "Quasi al cento per cento. Te l'ho detto la partita, ma sono contento di tornare in campo e con la squadra. Voglio aiutare la squadra a vincere. Possiamo fare record del Milan come ci ha detto Pioli con l'inizio del campionato. Sono motivato per fare una grande partita questa sera con entusiasmo e energia"