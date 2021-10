Giroud: “Orgoglioso al Milan, qui sento il peso della storia…”

Le parole dell'attaccante rossonero ex Chelsea, Olivier Giroud, arrivato questa estate in rossonero per 1 milione + 1 di bonus.

Redazione Il Milanista

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail. Ecco le sue parole:

SULLA SUA CARRIERA - "Superare difficoltà e dubbi è stato molto importante per me nel corso degli anni. Mi riprendo sempre, sono così. I miei amici e mio fratello dicevano che ero sempre al meglio quando ero con le spalle al muro. Se 20 anni fa mi avessero detto che avrei vinto così tanti trofei e vissuto così tante cose incredibili, non l'avrei mai immaginato. Mi sento molto fortunato".

SUL SUO POSSIBILE APPRODO AL TOTTENHAM - "Beh, c'era stata una possibilità molto piccola. Ho detto a Frank (Lampard, ndr) che ero così determinato a partire e giocare. Gli ho detto che avevo la Lazio, l'Inter e, sì, anche il Tottenham. Ad essere onesti, non sarebbe stata una buona idea per me che sono stato un Gooner (fan dell'Arsenal, ndr) per cinque anni e mezzo andare al Tottenham, vero? Avrei deluso tante persone, ma tutta questa faccenda fa parte di ciò che i calciatori devono affrontare".

SUL MESTIERE DI CALCIATORE - "Le persone vedono solo gli aspetti positivi di questo lavoro, ma devi fare sacrifici e affrontare le cose che non vanno per il verso giusto. È importante combattere sempre contro questo e il dialogo è molto importante. Con Lampard, ho spiegato che dovevo essere di nuovo felice. Gli ho chiesto di darmi quell'opportunità in un'altra squadra. Volevo che mi capisse. Gli ho detto che non puoi giocare con la carriera di un calciatore così. Ha capito le mie emozioni e gli sono grato perché sono rimasto e le cose sono andate bene dopo. Alla fine mi ha dato la possibilità di fare di nuovo grandi cose con il Chelsea, ho giocato di nuovo, ho segnato gol e ho contribuito a farci qualificare per la Champions League".

SUL MILAN - "Ho sempre ammirato questo club e questa fantastica maglia, quindi questa potrebbe essere una fantastica conclusione per la mia carriera in Europa. Quando arrivi al Milan senti il ​​peso della storia. Ho incontrato il mio idolo Shevchenko molte volte. Gli ho detto che era il mio eroe. Ha riso, ma gli ho fatto firmare una maglietta ed ero felicissimo".

SUL SUO FUTURO DOPO IL CALCIO - "Il lavoro di allenatore mi sembra troppo stressante. Preferisco fare qualcosa con i giovani o fare il direttore sportivo. Ho parlato con qualcuno di tutto questo. Aiutare i giovani o aiutare un'accademia a trovare buoni giocatori. Ho qualcosa da offrire. Oggi i giovani giocatori devono fare i conti con un'atmosfera diversa intorno al calcio. Devi essere abbastanza intelligente da proteggerti dalle critiche e dai problemi causati dai social media. L'immagine è diventata importante. Devi stare attento a quello che dici e che fai. Devi mostrare umiltà. La gente non accetterà le cose cattive. Devi avere anche un buon entourage intorno a te. Le cose accadono così velocemente nel calcio che se non sei pronto a gestire i complimenti, puoi distrarti a 20 o 21 anni. È più difficile essere un grande giocatore di questi tempi perché tutte queste cose intorno al calcio rendono tutto più difficile".

SUL CALCIO IN GENERALE - "È importante lasciare un buon segno in campo ma anche fuori. Quando incontro le persone per strada, ricordano quello che ho fatto per Arsenal e Chelsea e questo mi ha toccato. Questo è il momento in cui ti rendi conto di ciò che hai ottenuto nella vita".