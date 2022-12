Giroud, al rientro dal Mondiale la fumata bianca per il rinnovo?

Il mese di gennaio noto come tutti sappiamo per la finestra di calciomercato invernale, sarà decisivo per il Milan ma per quanto riguarda i rinnovi di contratto, come quello del centravanti Olivier Giroud.

La dirigenza rossonera sta lavorando costantemente per trattare con i giocatori. Il ritiro di Dubai non è fondamentale solamente per preparare al meglio l'avvio della prossima stagione, ma anche per convincere Ismael Bennacer, algerino classe 1997, con cui ci sono colloqui costanti. Ma, come svelato da Paolo Maldini, si continua a parlare anche con Rafael Leao, portoghese classe 1999, mentre era al Mondiale, in cui ha segnato due gol. Giroud invece è andato in fondo, ma non appena tornerà in Italia ci sarà un incontro con l'entourage, forse già decisivo, per il prolungamento del contratto in scadenza tra sei mesi. Il 2022 è stato esaltante per lui, scrive il Corriere dello Sport, e il Milan vuole prolungare per un'altra stagione alle stesse cifre. Non dovrebbero esserci grandi sorprese, perchè il francesino ha sempre espresso la volontà di restare a Milano e sembrerebbe felice di farlo anche per un altra stagione.