Giroud a MTV: “Dobbiamo ‘odiare’ la sconfitta, giochiamo liberi”

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV nel prepartita di Lazio-Milan, a pochi minuti dal calcio d'inizio.

SCONFITTA NEL DERBY - "Dobbiamo 'odiare' la sconfitta e giocare liberi di testa per recuperare energie."

TIFOSI -"Ci sono molti tifosi all'Olimpico, dobbiamo far bene per loro. Per farli sentire fieri di essere milanisti."