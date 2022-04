Giroud, uomo dei gol pesanti: quando segna il Milan vince sempre

Il dato sui gol dell'attaccante francese: segna sempre nei momenti decisivi e ogni volta che trova il gol i rossoneri conquistano i tre punti.

Ogni volta che il centravanti francese ha trovato la via del gol i rossoneri hanno sempre vinto. Se Giroud segna il Milan conquista i tre punti, è questa la chiave per interpretare la sua prima stagione in rossonero. Un dato che parla da sé per il classe '86, che a 35 anni sa ancora come essere decisivo. La sua leadership e la sua esperienza sono l'arma in più per questo finale di stagione alla ricerca del titolo. "Dobbiamo odiare la sconfitta" aveva dichiarato nel prepartita della sfida di ieri sera ai microfoni di Milan TV. Un messaggio chiaro, ribadito con il suo centro stagionale numero dodici. Pioli può stare tranquillo: se Oli gonfia la rete avversaria si torna a casa con i tre punti. Quella famosa maledizione del numero 9 è finalmente stata sconfitta e sopra a quel numero c'è il nome di Olivier Giroud.