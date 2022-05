Giroud: “Inter? Ci ho pensato io con una doppietta”

Giroud, attaccante del Milan ed uno dei protagonisti dello scudetto rossonero, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport.

EMOZIONE – Giroud parla a proposito dello scudetto appena conquistato dal Milan: «È davvero un’emozione pazzesca questo scudetto. Come sapete, nella mia lunga carriera ho vinto qualcosa, ma questo è speciale perché è come se anche noi giocatori avessimo aspettato undici anni, come i tifosi, con i quali si è creata un’osmosi particolare. Abbiamo sentito la loro emozione per questo scudetto e sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra».