Giroud, il Milan fa sul serio: le ultime e le cifre del possibile affare

Le ultime novità sul mercato rossonero con Olivier Giroud ormai obiettivo numero 1 della dirigenza rossonera.

Redazione Il Milanista

MILANO - In fermento il mercato rossonero. Lo dimostra l'arrivo di Maignan con la conseguene presa di posizione sul futuro di Donnnarumma e lo dimostra l'attenzione della dirigenza per Olivier Giroud. Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso negli studi di SkySport sul mercato del Milan: "Ci sono delle situazioni in casa Milan che vanno affrontate un passo alla volta. Il Milan ha delle necessità sul mercato e ci sono delle prorità. Priorità numero 1 entro il 30 giugno il riscatto di Tomori. Il Milan vuole andare a parlare con il Chelsea per capire se è possibile modificare la cifra, modificare i termini di pagamento, magari rinnovare il prestito e fissare il riscatto dilazionato nel tempo; non sarà facile, non è semplice trattare con gli inglesi, però il Milan ci deve provare".

SULLA QUESTIONE GIROUD - Prosegue Marchetti, "Giroud è un nome, un'opportunità che il mercato ha perché è in scadenza. Noi sappiamo che il Milan non ha ancora parlato con i suoi agenti, perché le idee del Milan potrebbero essere in questo momento su giocatori più giovani. Giroud può essere una valida alternativa alle idee più giovani perché, nonostante l'età, ha ancora discreti numeri nel sangue".

LE POSSIBILI CIFRE DELL'ACQUISTO -Diverse le offerte per Olivier Giroud in tutto il mondo, tra cui in Serie A dove ci sono Inter, Milan e Juventus che da tempo seguono il calciatore. Nelle ultime settimane però si è fatto avanti prepotentemente il Milan che ora ha anche dalla sua il fattore Champions su cui giocare. Portare in Italia Giroud non comporterebbe spese di cartellino (visto che il giocatore è in scadenza di contratto con il Chelsea) ma soltanto di ingaggio. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, siamo sui 4-5 milioni per almeno due anni, costo che rientra nella politica stipendi rossonera.