Il Giorno: “Stadio del Milan a San Donato: il progetto va avanti”

Si legge: "Dopo l’inizio delle opere di pulizia dell’area del futuro stadio e della recinzione per impedire ai senzatetto di accedere e limitare il degrado, si vedono passi da gigante anche nella riqualificazione di alcune di quelle aree abbandonate che un tempo ospitavano due stazioni di servizio e un fast food”.

Ancora: “Demolite negli scorsi anni le strutture, le aree sono state poi bonificate ripulite e recintate in attesa che partano verosimilmente lavori per realizzare nuovi impianti.Erano ridotte a discariche a cielo aperto dove spesso spuntavano tende o capanni di senzatetto, disagiati e frequentatori del boschetto di Rogoredo. Sono le aree che si trovano lungo la variante della A1 che transita per Metanopoli".