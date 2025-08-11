Gimenez: “Feeling con Allegri positivo, Modric un’ispirazione. Sulla concorrenza…”

Santiago Gimenez ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo arrivo al Milan e sulla prossima stagione. Ecco le sue parole

L’attaccante del Milan Santiago Gimenez ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato dell’avventura in rossonero.

Sul futuro

“Ho molta energia per quello che sarà il futuro e sicuramente darò il massimo per la squadra. Il feeling con Allegri è molto positivo, credo che sia un allenatore che unisce molto il gruppo e che lavora molto intensamente. Sono sicuro che sarà una grande stagione, lo so da primo giorno a Milanello. Quando lavori devi essere tosto ma dopo ci vuole anche allegria, famiglia, gruppo. Quindi credo che Allegri sia il giusto mix”.

Sulla prossima stagione

“L’impressione è molto buona e anche gli obiettivi che abbiamo sono molto importanti perché siamo un grande club come il Milan, quindi dobbiamo essere all’altezza e lavorare duro”.

Sullo scudetto

“È sempre un sogno, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Stiamo per iniziare la stagione con questo sogno ma dobbiamo farlo un passo alla volta”.

Su Modric

“È incredibile. Sin dal primo giorno ho notato la sua qualità. Credo che sia un giocatore che supporta molto l’attaccante. Noi attaccanti siamo contenti di averlo in squadra. È un’ispirazione per noi, ha vinto molti titoli. Ha in bacheca 6 Champions e soprattutto il Pallone d’Oro”.

Sul nuovo anno

“Sono lo stesso Santiago, ma con più fame e voglia. Soprattutto con molta passione. Di solito durante il mercato invernale è difficile perché arrivi a metà stagione in un nuovo gruppo e anche la situazione nel club era in evoluzione. Però adesso tutto comincia da zero. Ora devo annullare tutto quello che è stato e ricominciare. Siamo molto motivati e io sono molto emozionato. Credo molto nella squadra e in me stesso. Carichi per dare tutto e raggiungere gli obiettivi”.

Sulla passata stagione

“Ci sono state tante situazioni particolari, abbiamo perso tanti punti facili e spesso all’ultimo minuto, più piccoli episodi che hanno fatto la differenza”. Sul possibile arrivo di un nuovo attaccante: “La preoccupazione no, al contrario tanta allegria. Se viene un attaccante in più è meglio per una questione di competitività. So che con Allegri gli attaccanti rendono molto, quindi lavorerò per poter segnare tanto”.