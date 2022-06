Milan, Gillet: “Origi che affarone! De Ketelaere? Ha qualità da Milan”

L'ex portiere di Bari e Torino è stato intervistato da tuttosport e ha detto la sua su nuovi acquisti, obiettivi e operato della società.

Redazione Il Milanista

Intervistato dal quotidiano sportivo Tuttosport, Jean-François Gillet ha parlato anche molto di Milan. L'ex portiere di Bari e Torino ha approvato l'acquisto del connazionale Divock Origi a parametro zero, definito un affarone per il Milan. Così come ha detto la sua anche su un altro connazionale che ruota in orbita mercato rossonero come Charles De Ketelaere. Infine si è anche espresso in merito all'operato di Stefano Pioli e da ex portiere ha parlato delle qualità di Mike Maignan. Queste le parole rilasciate dall'ex portiere belga:

PIOLI - "Ha sempre avuto tutte le carte in regola per arrivare lontano. Prima di tutto è un grande uomo con la U maiuscola. Difficilmente sbaglia discorso, tiene il gruppo, ti stimola e ti porta al massimo. Mi sono trovato benissimo con lui, non sono sorpreso del suo successo con il Milan."

MAIGNAN - "Mi piace. Non è altissimo, ma è reattivo e molto completo. Aveva fatto la differenza al Lille, dove aveva conquistato il campionato: è stato subito decisivo al Milan. I rossoneri hanno avuto un’intuizione incredibile ingaggiando il francese."

ORIGI - "Il suo tempo al Liverpool era ormai giunto al termine. Ha vinto tutto, è stato decisivo nelle partite che contano. Credo che ora voglia giocare maggiormente. Per i Reds era un jolly, ogni qual volta Klopp puntava su di lui, il ragazzo rispondeva presente. Non era facile, ma adesso ecco un'altra sfida. È ancora giovane, parliamo di un giocatore serio, prenderlo a parametro zero è un affarone".

DE KETELAERE - "Per noi è un Golden Boy, è proprio forte. Mancino, prestante fisicamente, sin da subito è diventato titolare inamovibile al Brugges. Non sente la pressione, è tagliato per un grande club. In Belgio ormai fa davvero troppa differenza. È un 10, o anche un 9 e mezzo. Sia lui che Lang dovranno adattarsi all’Italia, ma hanno le qualità da Milan."