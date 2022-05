Gilardino: “Nelle ultime 3 giornate è difficile vincere contro chiunque”

L'ex giocatore del Milan Massimo Oddo ha parlato della lotta Scudetto quando mancano 3 giornate alla fine della Serie A

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato un ex rossonero. Si tratta di Alberto Gilardino il quale sulla lotta Scudetto si è così espresso: “"Con due punti in più sull’Inter, il Milan resta favorito: a questo punto della stagione è un vantaggio che può essere determinante. Mi auguro per il Milan che l’uomo del gran finale sia Ibrahimovic. A maggior ragione se poi deciderà di smettere: lo scudetto sarebbe un coronamento della sua grande carriera. Dall’altra parte dico Dzeko, sempre determinante. La partita con il Verona di domenica è la più insidiosa per Pioli, anche se non va sottovalutata l’Atalanta che poi arriverà a San Siro. L’Inter può trovare difficoltà a Cagliari. Ma nelle ultime tre è difficile vincere ovunque e contro chiunque". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato un ex rossonero come Alberto Gilardino.