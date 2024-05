Gilardino: “Gudmundsson è da valutare, Vitinha può avere spazio”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Genoa, il tecnico rossoblù ha parlato così dei suoi giocatori offensivi

Lorenzo Focolari Redattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 18:42)

Domani alle 18 il Milanaffronterà il Genoaa San Siro, per la 35esima giornata di Serie A. Oggi Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico, tra i vari argomenti, ha parlato degli uomini offensivi.

Su Gudmundsson: "Faremo delle valutazioni nella giornata di oggi. Avremo la rifinitura e poi partiremo per Milano. Speriamo e ci auguriamo di recuperarlo".

La formazione: "Vitinha si è ritagliato un piccolo spazio nell'ultima partita. Anche lui sta recuperando la forma migliore e il desiderio è quello di dargli una certa continuità nel minutaggio. Dovrò fare delle valutazioni qualora non ci sia Albert o se riuscirò a recuperarlo. Ci saranno alcune conferme. La volontà è dare continuità, ma allo stesso tempo c'è la voglia di vedere giocatori che nell'ultimo periodo hanno avuto un minutaggio inferiore rispetto ad altri, per fare una valutazione insieme alla società in vista del futuro".

Su Retegui: "Per gli attaccanti il gol è una cosa importante. E' una cosa stimolante Quello che gli dico è di restare concentrato su quanto di buono sta facendo e su quello che di buono serve alla squadra. Poi saranno gli episodi ad andare verso di lui e sicuramente ritornerà al gol".

