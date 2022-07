Gigio Donnarumma: “Il mio idolo da sempre è Buffon”

Gigio Donnarumma, ex calciatore rossonero è intervenuto sulla vittoria dell' Europeo e su i suoi idoli d'infanzia.

Redazione Il Milanista

Lo scorso anno Gianluigi Donnarumma lasciava Milano per accasarsi alla corte del Paris Saint Germain. In scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021 il portiere della nazionale italian ha sottoscritto un contratto con la società francese andando a guadagnare circa 12 milioni di euro a stagione. Si era parlato di un suo trasferimento alla Juventus. La società bianconera ha deciso poi di confermare come portiere Szczesny. Dopo un Europeo vinto da protagonista con la nazionale italiana, Donnarumma ha deciso di accettare l'offerta del Paris Saint Germain partendo inizialmente come riserva di Keylor Navas.

In una recente intervista Donnarumma ha parlato del suo idolo d'infanzia, Gianluigi Buffon, che è stato molto importante per lui non solo durante l'Europeo anche nella sua prima stagione al Paris Saint Germain. Il portiere del Parma, come dichiarato dal nazionale italiano, gli ha dato dei consigli molto utili. Donnarumma ha voluto parlare anche di un altro importante riferimento per lui quando era al Milan, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Come dichiarato dal 23enne lo svedese è un bravissimo ragazzo con una grande mentalità.

'Il mio idolo di infanzia è sempre stato Buffon: è stato ed è il più forte di tutti, è italiano ed è il mio idolo."

Io l'ho sentito tante volte durante l' Europeo e mi ha dato tantissimi consigli anche su Parigi'. Queste le dichiarazioni di Gianluigi Donnarmma in rifeimento al suoi idolo d'infanzia, ovvero Buffon. Un riferimento importante che lo ha aiutato molto anche durante l'Europeo e nel Paris Saint Germain, come sottolineato dal 23enne.

Un altro giocatore modello per Donnarumma è stato Ibrahimovic. A tal riguardo ha aggiunto: 'È un bravissimo ragazzo con una mentalità incredibile, che ti fa crescere tanto, così come Verratti'. Sull'Europeo vinto in finale contro l'Inghilterra ai rigori ha aggiunto: 'Non è che non avessi capito di non aver vinto ma in quell'istante ti passa tutto ed è incredibile, è stata un'emozione indescrivibile che porterà sempre con me'.