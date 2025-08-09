Giannichedda: “Milan, meglio Hojlund di Vlahovic. Ecco perché…”

L’ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha commentato le possibili scelte di mercato del Milan per l’attacco

In casa del Milan si sta cercando il profilo ideale per rafforzare l’attacco di mister Allegri, al momento composto dal solo Gimenez.

Per settimane il favorito è stato Vlahovic, ma ora la dirigenza meneghina sembra propensa su Hojlund del Manchester United. Proprio a tal proposito si è espresso l’ex centrocampista Giuliano Giannichedda ai microfoni di TMW Radio.

Confronto Hojlund-Vlahovic

“Hojlund è un giocatore più giovane, guadagna di meno, ha voglia di fare bene tornando in Italia. Vlahovic è un buonissimo calciatore, ma per gli anni fatti alla Juve non è che cambi qualcosa al Milan, anche lì hai pressione e devi dimostrare. Credo che sia meglio puntare su Hojlund. A livello di voglia lo vedo più centrato“.