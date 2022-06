Raspadori: “Italia? Stiamo trovando entusiasmo e la forza di reagire”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che piace al Milan, ha parlato alla vigilia di Germania-Italia anche del suo futuro. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno incontrato i suoi agenti per manifestare interesse, ma non esiste ancora una...

Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo che piace al Milan, ha parlato alla vigilia di Germania-Italia anche del suo futuro. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno incontrato i suoi agenti per manifestare interesse, ma non esiste ancora una trattativa concreta. Nel frattempo il giocatore si dice pronto a tutto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.

ITALIA- "Dopo una delusione così grande non è facile reagire immediatamente. Stiamo ritrovando entusiasmo e la giusta voglia di ricostruire e ripartire, non vogliamo fermarci qui. Sono state quattro partite di livello alto ma c'è tanto da fare e da lavorare".

COME VIVRA' QUESTA ESTATE? - "Sicuramente ho una fortuna, quella di affrontare le cose con equilibrio. E se dai il massimo ti senti pronto per qualsiasi cosa, non conosco il mio futuro".

Raspadori e' una prima punta brevilinea, agile e veloce, che sa adattarsi anche al ruolo di seconda punta e di esterno d'attacco. Dotato di buona tecnica, è abile sia in fase realizzativa che negli assist ai compagni. Bravo ad attaccare la profondità, spesso viene incontro alla palla per cucire il gioco sulla trequarti, dimostrando un'ottima sensibilità nel gioco corto ed una buona visione di gioco. Ambidestro, si distingue anche per l'intensità con cui si muove tra i difensori avversari per creare spazi ai compagni, oltre che per il buon fiuto del gol, che gli consente di giocare da prima punta, nonostante una stazza ridotta per il ruolo.