Ghirelli, appello al Governo: “La Lega Pro non può farcela senza tifosi allo stadio”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rivolto un appello al Governo affinché vengano riaperti gli stadi, in vista del nuovo campionato che aprirà i battenti il 27 settembre: “La Lega Pro è pronta a ripartire, ma non può farcela ad andare avanti senza un fattore determinante come i tifosi. Il nostro appello al Governo è la graduale riapertura degli stadi, magari iniziando con gli abbonati, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza”.