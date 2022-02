Gerard Deulofeu: “Mi sono affezionato al Milan, mi piacerebbe..”

L' ex rossonero Gerard Deulofeu, oggi in forza all' Udinese ha parlato del mondo rossonero in un intervista esclusiva.

Redazione Il Milanista

L'attaccante dell' Udinese, Gerard Deulofeu ha parlato di Milan ai microfoni di Panenka. Vediamo le parole dello spagnolo. “Non lo so, è ancora presto per pensarci. Con quale squadra mi piacerebbe dire addio? Ci sono squadre, come l'Everton o il Milan, a cui mi sono molto affezionato. Ma non lo so, lo vedo molto lontano, non ci ho pensato. In questo momento non è il momento di decidere, è tempo di allungare al massimo la mia buona forma, lontano dagli infortuni. Ovunque finirò non ha importanza in questo momento, ma sarà un posto che mi renderà felice, questo è certo”.

Il 23 gennaio 2017 Deulofeu passò al Milan in prestito secco fino a giugno. Debuttò ufficialmente con lamaglia rossonera il 25 gennaio a Torino, subentrando a Carlos Bacca durante il quarto di finale di Coppa Italia perso contro la Vecchia Signora con il risultato di 2-1. Siglò il primo gol nella partita del 19 febbraio 2017, in casa contro la Fiorentina, per il definitivo 2-1. Il 21 maggio 2017, in casa contro il Bologna, segna il primo dei tre gol del Milan, che con la vittoria consolidò la sesta posizione in classifica, valida per l'accesso ai preliminari di Europa League.