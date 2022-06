Geoffrey Moncada vola in Francia per scovare il nuovo Kalulu

Geoffrey Moncada, capo scout rossonero è volato a Lione per assistere al torneo delle Nazionali Under 20, alla scoperta di nuovi talenti.

Redazione Il Milanista

Con lo scudetto cucito sul petto, i rossoneri iniziano a preparare i colpi per la prossima stagione. Il Milan che verrà dovrà essere ancora più radioso, più brillante, con la speranza e la volontà di potersi riconfermare in Italia ed alzare la voce anche in Europa. Questo è il nuovo Milan di RedBird e del team Maldini, Massara, Moncado. L'obiettivo ad oggi è far crescere gli sponsor e gli introiti, così da creare un gruppo sempre più competitivo. Un occhio particolare andrà ovviamente al capitolo rinnovi. Si devono obbligatoriamente blindare i pilastri che hanno reso possibile la scalata verso il tricolore come ad esempio Rafael Leao. Il lusitano grazie alle prestazioni monstre espresse nel rettangolo da gioco ha attirato l' attenzione di tutti i top club europei, fra cui anche le merengues di Carlo Ancelotti.

Ma si penserà molto anche ai nuovi arrivi, Botman e Renato Sanches in primis, per poi arrivare anche a nuovi innesti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, Geoffrey Moncada è volato in Francia, a Lione, per assistere ad un torneo giovanile per Nazionali Under 20.

Sarà certamente un opportunità unica per scoprire nuovi giovani talenti di diverse nazionalità: fra cui anche Francia, Colombia, Argentina e Messico. Ci sarà modo di osservare da vicino diversi calciatori finiti da tempo nel taccuino di Moncada come Maxime Estive. difensore del Montpellier. In Francia però, ci sono diversi prospetti interessanti finiti sotto i riflettori del Diavolo: Sekou Mara, Akliouche e Aouchiche, solo per citarne alcuni.

Chissà se Geoffrey non tornerà in Italia con le idee più chiare, magari anche con un nuovo Kalulu.