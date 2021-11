Genoa-Milan, 10 curiosità sulla partita di domani sera

Scopriamo insieme quali sono le 10 curiosità di Genoa-Milan, match in programma domani sera alle 20:45 al Ferraris.

Turno infrasettimanale per la Serie A che prenderà il via oggi pomeriggio alle 18:30. Il Milan ha subito l'opportunità di risollevare la testa dopo due sconfitte consecutive. Domani sera alle 20:45 affronterà al Ferraris il Genoa dell'ex Shevchenko. Pioli vuole ritrovare la solidità difensiva che è mancata nelle ultime gare. Ben 7 i gol subiti. Tornerà ad avere a disposizione Tomori, pilastro della difesa rossonera che è mancato sia a Firenze sia domenica a San Siro contro i neroverdi. Andiamo a vedere insieme le 10 curiosità sulla gara che andrà in scena domani tra il Milan e il Grifone.