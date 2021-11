Genoa-Milan, Ancelotti: “Sarà una partita speciale per Sheva”

Domani il Milan sarà impegnato nel turno infrasettimanale al Ferraris contro il Genoa di Sheva. Ecco il pensiero di Ancelotti sulla gara.

Oggi al via la 15^ giornata di Serie A. Il Milan scenderà in campo domani sera alle 20:45 allo stadio Ferraris contro il Genoa di Shevchenko. Una partita importante per la squadra di Pioli, che vuole riscattare le due sconfitte consecutive di Firenze e di San Siro con il Sassuolo. Il tecnico del Grifone sarà sempre una bandiera dei rossoneri, ma il suo compito ora è quello di portare la sua squadra verso una complicata salvezza. L'attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ex allenatore rossonero, conosce bene l'ucraino e ha rilasciato delle dichiarazioni per "Il Secolo XIX" sulla gara di domani.