Gazzetta spiega: “Dai recuperi al pressing, perché è stato scelto Paulo”

Oltre alla capacità di far rendere i giovani, ci sono motivi tattici e tecnici. Il Lille infatti è stata una delle squadre migliori di Francia nella gestione del possesso palla per arrivare a creare occasioni. La formazione di Fonseca ha utilizzato pochi cross e lanci lunghi. La sua squadra inoltre è stata la terza per aggressione che porta al tiro. Per quanto riguarda la retroguardia, il Lille ha chiuso con la terza miglior difesa ed è stata la prima per il minor numero di passaggi in area concessi.