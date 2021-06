Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Wembley arriviamo!”

Ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che da grande risalto alla nazionale di Roberto Mancini

Grande risalto viene dato alla nazionale di Roberto Mancini, che scenderà in campo sabato prossimo contro l'Austria di Franco Foda. Gara valida per gli ottavi di finale di Euro2020 e che si giocherà domani sera alle 21:00, a Wembley (Londra). Il quotidiano ha fatto il punto sul cammino degli azzurri nella competizione, sempre vittoriosi, dopo i successi con la Turchia (3-0) nella gara inaugurale, la Svizzera (3-0) di Vladimir Petkovic e l'ultima gara disputata contro il Galles di Bale e compagni (1-0).

Gli azzurri inoltre hanno ritardo la partenza verso l'Inghilterra, inoltre tiene banco anche il caso legato al 'Black Lives Matters'. Gli azzurri dovranno decidere se inginocchiarsi tutti, prima del calcio d'inizio o se invece restare in piedi. Non andrà di nuovo in scena quanto visto contro il Galles, con una parte degli 11 in campo in piedi e l'altra, invece, inginocchiata. Sarà Leonardo Bonucci, capitano in assenza di Giorgio Chiellini, che spiegherà quale linea prenderà l'Italia sulla questione.