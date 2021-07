Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Prendiamoci la corona”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 8 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. Sarà l’Inghilterra a sfidare l’Italia nella finale...

Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia nella finale degli Europei. La squadra di Southgate ha sudato parecchio per confermare il pronostico che la vedeva favorita ai danni della Danimarca, battuta per 2-1.

DANIMARCA, SQUADRA VERA: L'OPINIONE DE LA GAZZETTA - La Danimarca ha trovato il gol alla mezz'ora con una punizione del doriano Damsgaard (Ferrero già conta i milioni in entrata), talento costretto a troppe panchine nell'ultima stagione. Qui, contro una squadra che poteva fare la partita che voleva, l'Inghilterra ha dimostrato maturità: senza perdere la testa, ha prima divorato un gol da due passi con Sterling (ma che bravo Schmeichel Jr.), poi ha approfittato di una deviazione di Kjaer nella propria porta. Il difensore del Milan si è immolato per evitare il tap-in dello stesso Sterling. Gli inglesi hanno poi attaccato con continuità una squadra con difensori di ottimo livello e ben protetti da quello che molto spesso era un 5-4-1.

LA FORZA DELL'INGHILTERRA - Sottolinea ancora la Gazzetta, l'Inghilterra ha confermato una grande solidità di base: il primo gol subito del torneo è arrivato su calcio piazzato, poi l'incerto Pickford non ha dovuto sporcarsi più i guanti. Gli inglesi non hanno lontanamente la qualità in palleggio della Spagna, anche perché Rice e Phillips davanti alla difesa sono una diga formidabile ma poco creativa. Però quando riescono a portare la palla in avanti, specie con gli uno contro uno degli esterni offensivi e nelle sovrapposizioni, fanno male. E hanno un Kane in crescita, a cui gli dei del calcio hanno dato una mano dopo che aveva calciato su Schmeichel il rigore della vittoria. Già, il rigore. Un penalty molto poco inglese: Sterling cade dopo un leggero contatto con Maehle, l'arbitro fischia e il Var conferma. I dubbi restano.