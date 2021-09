Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Maldini per sempre”

La prima pagina di oggi del principale quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport.

UN PIOLI SEMPRE ESIGENTE VERSO DANIEL - Daniel Maldini parla poi del percorso che l'ha portato fin qui: "Pioli mi stimola tanto, mi dà tanti suggerimenti e mi aiuta molto - racconta -. E anche oggi i compagni mi hanno aiutato tantissimo a superare la tensione. In generale, Pioli è sempre molto esigente con me, ma è d'aiuto con i suoi consigli. Quando ho saputo che avrei giocato? Il mister me l'ha detto ieri. È venuto da me e mi ha fatto vedere le palle inattive... e io ho capito che avrei giocato dall'inizio".

COME CRESCE BRAHIM! L'ANALISI DELLA GAZZETTA - A La Spezia, Diaz ha impiegato 4 minuti e 19 secondi per firmare il gol-partita: sveglio a capire in fretta che Saelemaekers sarebbe riuscito a toccargli il pallone in area, ha infilato Zoet per il 2-1. E sono già tre reti in 6 presenze, una in meno di quelle totalizzate nella Serie A 2020-21 in 27 apparizioni. Segnare aumenta fiducia e autostima, ovvio, ma il ragazzo non ne aveva bisogno: Pioli l'ha definito addirittura "presuntuoso", in senso positivo. Rispetto a Calhanoglu, che ama svariare e partire da dietro, Brahim è un riferimento più costante a ridosso dell'area avversaria: se lo può permettere anche per la crescita di Tonali, che lo copre adeguatamente insieme al partner di centrocampo (Kessie o Bennacer). Dovrà solo essere bravo a gestire muscoli ed energie, in una stagione che offre anche la Champions.