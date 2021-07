Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Kessié Milan a vita”

L'ivoriano impegnato a Tokyo 2020 con la sua Nazionale, si è dichiarato pronto a tornare a Milano, giurando fedeltà ai colori rossoneri

Redazione Il Milanista

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 26 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Impegnato a disputare le Olimpiadi di Tokyo 2020, il centrocampista del Milan Frank Kessié è stato raggiunto dai microfoni della Gazzetta dello Sport, che lo hanno interrogato in merito al suo futuro. L'ivoriano, che durante la prima uscita con la sua Nazionale si è mostrato in splendida forma, scaccia tutti i dubbi e si professa fedele ai colori rossoneri.

Il Presidente sposa il Milan, o almeno, sembra intenzionato a farlo presto. Dalla terra del sole, è proprio il calciatore a mettere a tacere tutte le voci di mercato, scacciando l'interesse di tantissime Big Europee; il mediano vuole tornare alla corte di Pioli: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto”.

Kessié non si limita a rassicura tutti ma fa una vera e propria dichiarazione alla squadra e alla tifoseria: "Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c'è solo un Presidente'. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica".

Un messaggio ai tifosi del Milan

Una carriera promessa, nessun bacio di maglia ma neanche una partenza a zero. Sembra proprio che l'ivoriano abbia intenzioni molto diverse rispetto a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, lui è davvero intenzionato a trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti e gli consenta di continuare a lottare per i colori rossoneri.

Durante la sua intervista alla rosea, l'ivoriano ha commentato anche l'addio dei suoi ex-Compagni: "Se mi dispiace? Ovvio, abbiamo condiviso una parte importante della nostra vita. E poi Gigio è in questo momento il portiere più forte al mondo. Ma io non posso entrare nelle decisioni di altre persone, comando solo per me. Mi dispiace molto, ma sono arrivati nuovi giocatori importanti. Da Milan".

Scacciato il passato, si pensa già agli impegni futuri: "Più gioco, più sto meglio. Sono super motivato, non vedo l’ora di riabbracciare i miei compagni e il mister Pioli. Ci aspetta una stagione ricca d’impegni. La Champions l’abbiamo voluta a ogni costo. E ottenuta con merito. Ora dobbiamo essere all’altezza del nome che ha il Milan in Europa. Non deluderemo".