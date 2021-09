Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Il Diavolo ci mette il codino”

La prima pagina di oggi riportata da ilmilanista.it del principale quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport.

IL RITORNO DI "ZLATAN IL GRANDE" - Zlatan Ibrahimovic è tornato e, freddo e preciso come sempre, ha colpito ancora. Non lo faceva da 175 giorni (21 marzo, con la Fiorentina); non giocava in Serie A da 126 (9 maggio con la Juve). Domenica ritroverà i bianconeri e si presenterà allo Stadium con 8 punti più del suo ex mister, MaxAllegri. A Milanello raccontano che lo svedese stia attendendo il ritorno in Champions come una delle cose più coinvolgenti di tutta la sua carriera. E tornarci dopo il magnifico prologo di oggi autorizza pensieri belli. A Liverpool mercoledì Ibrahimovic non giocherà novanta minuti, ma il suo nome sarà nell’undici di partenza e Pioli spera di ritrovarlo anche nel tabellino dei marcatori a fine partita.