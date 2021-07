Gazzetta dello Sport | Prima pagina: “Grazie Federica”

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, principale quotidiano sportivo nazionale.

Alla fine le lacrime sono scese, nonostante l'avvio dell'intervista alla Rai post ultima gara olimpica fosse stato "non voglio piangere". Il settimoposto di Tokyo nei "suoi" 200 stile liberi il l'ultima esibizione della Divina. "E' stato un bel viaggio, me la sono goduta. Sono felice anche del tempo fatto - ha commentato -. E' il mio ultimo 200 a livello internazionale, giusto a 33 anni, è il momento migliore. Sono fiera di essere stata capitana negli ultimi mesi. Lascio una squadra mai così forte, ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni in Italia". E via dalla telecamera con le lacrime. Non saranno le uniche.