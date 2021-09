Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Cholo, a noi due! Inter, a voi due”

La prima pagina di oggi del principale quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport.

CAPITOLO MILAN, A SAN SIRO ARRIVA L'ATELTICO - Torna la Champions League a San Siro dopo sette lunghi anni. Il Milan si prepara ad accogliere in casa l’Atletico Madrid, proprio la squadra che incontrò nell’ultima partecipazione alla competizione internazionale. Nel debutto stagionale i rossoneri hanno perso ad Anfield: 3-2 al 90’ contro il Liverpool. Un’ottima prova, peccato per il risultato: finora l’unica sconfitta da agosto. In campionato cinque successi e un pari. Il primo confronto del girone tra il club spagnolo e il Porto è finito con un pareggio senza reti: un punto per parte e testa alla prossima. C’è grande attesa insomma per la sfida tra rossoneri e colchoneros.

CAPITOLO INTER, IN TURCHIA DA DE ZERBI - Martedì a Kiev (ore 18.45 italiane) l'Inter si gioca una bella fetta di qualificazione contro lo Shakhtar di De Zerbi, reduce da tre vittorie in campionato alla media di 4 reti a gara. Siamo soltanto alla seconda giornata, vero, ma una vittoria metterebbe in un angolo gli ucraini, già battuti all'esordio dalla sorpresa Sheriff, e darebbe un bel vantaggio ai nerazzurri in chiave scontri diretti contro la rivale con cui ci si giocherà l'ultima piazza che vale gli ottavi. Dopo il defaticante di oggi, la squadra si allenerà domattina ad Appiano e dopo pranzo volerà in Ucraina. La conferenza di Inzaghi è fissata per le 18.15 italiane (le 20.15 locali), a margine del consueto sopralluogo del terreno di gioco. L'Inter poi rientrerà in Italia nella notte. Prima del rompete le righe per le nazionali, c'è l'impegno di sabato sera in casa del Sassuolo.