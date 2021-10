Gazzetta dello Sport, prima pagina: “C’è il derby, carica!”

Gazzetta dello Sport, prima pagina MILANO – Ecco la prima pagina del 2 ottobre 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani. SUL DERBY – Queste le parole di Max Allegri sul Derby della Mole:...

SUL DERBY – Queste le parole di Max Allegri sul Derby della Mole: «Rappresenta la stracittadina. Tornano i tifosi, sarà una bella partita. Dobbiamo sistemare la classifica: ci dobbiamo dare un altro colpettino. Affrontiamo un Torino che corre, pressa. Juric sta facendo un ottimo lavoro, è un allenatore che ha trasmesso alla squadra dei concetti su come giocare che incarnano lo spirito Toro. Sarà una partita complicata, bisognerà ribattere colpo su colpo. Sono coloro che han concesso meno occasioni agli avversari. Bisogna stare dentro la partita per 95’».

MEGLIO CONTRO JURIC O TUCHEL – «Non è questione di difficoltà, bisogna essere consci che in campionato siamo in ritardo. Per noi sono tutte finali per sistemare la classifica. Il Torino erano tanti anni che non subiva 6 gol all’inizio».