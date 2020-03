Gazzetta dello Sport – Maldini e Massara con virus gastrointestinale

Secondo quanto riferito a La Gazzetta dello Sport ci sarebbe una ragione di salute dietro all’assenza di Paolo Maldini e Frederic Massara da San Siro in occasione del match giocato a porte chiuse domenica scorsa contro il Genoa.

A quanto pare il dt e ds sarebbero stati bloccati da un virus gastrointestinale non ancora debellato.

Il Milan rassicura comunque che non si tratta di Coronavirus.

Il centro sportivo di Milanello resterà chiuso fino a lunedì quando riprenderanno gli allenamenti.