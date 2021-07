Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Wimbledon e Wembley, W l’Italia”

Ci aspetta una domenica storica a Londra, tra la finale di Wimbledon e quella di Wembley, Berrettini e gli azzurri vogliono farci sognare.

MILANO - Ecco la prima pagina del 10 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Sarà una domenica storica quella che l'Italia intera vivrà a Londra domani 11 luglio, come sottolineato dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Da Wimbledon a Wembley, per fare la storia. Da un lato il capolavoro della Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini, che allo stadio Wembley alle 21 andrà a contendere ai padroni di casa dell'Inghilterra il titolo di regina d'Europa. Dall'altro lato, alle 15, uno straordinario Matteo Berrettini, che dopo aver battuto Hurkacz in semifinale sarà il primo italiano nella storia a giocarsi una finale di Wimbledon.

C'è tanta voglia di far bene, voglia di vincere e voglia di scrivere il primo nome nella storia. Per Berrettini l'impresa sarà di quelle ardue, avrà contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Ma, arrivati a questo punto, perchè non sognare? È la sfida al Re, ma è lo stesso Berrettini ad affermare di doverci credere. Il primo italiano in 144 edizioni ad arrivare all'ultimo atto dello Slam più prestigioso, comunque vada la storia è già stata scritta.

Wembley profumerà d'azzurro, la Nazionale è pronta a rivivere le notti magiche. Un regalo per Mancini, per Spinazzola, per i 26 del gruppo ma soprattutto per i 60 milioni di italiani, e non solo, che seguiranno il match incollati alla TV. Non ci saranno cambi, confermato l'undici che ha battuto la Spagna. E a chi parla di favoritismi della UEFA ha risposto Boban, ribadendo che sarà una gara pulita.

Il mercato

Non solo Italia però, perchè c'è un campionato che inizia tra poco più di un mese e un mercato che freme, soprattutto per le 4 di Champions. L'Inter deve rifare le fasce dopo l'addio doloroso di Hakimi e quello di Ashley Young. Il Milan ha chiuso per Giroud, che sarà a Milano molto probabilmente già domenica. La Juventus vuole provare l'affondo finale per Locatelli, primo nome nella lista dei preferiti. L'Atalanta, invece, dopo essersi assicurata Juan Musso vuole provarci per Boga.