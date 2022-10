Gazidis: “Pioli? E’ una persona speciale, ha i valori del club. Su Ibra…”

Ivan Gazidis, ad del Milan, si è così espresso ai Gazzetta Sport Awards, in cui il Club rossonero è stato premiato come squadra dell'anno

Redazione Il Milanista

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è così espresso ai Gazzetta Sport Awards, in cui il Club rossonero è stato premiato come squadra dell'anno, cominciando da un pensiero allo Scudetto vinto a maggio: "È stata una stagione speciale per tutti noi: vincere lo Scudetto dopo 11 anni è un'emozione molto importante per il Club e ricevere questo premio è un altro onore".

I giovani del Milan sono cresciuti ancora: si può puntare a rivincere?

"Dobbiamo avere questa ambizione: siamo il Milan. Vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora; per i nostri tifosi è stata una grande gioia. Dobbiamo avere questa ambizione".

Qual è l'obiettivo in Champions League?

"Certamente qualificarsi agli ottavi: è necessario vincere entrambe le partite ed è questo il nostro obiettivo".

Com'è Stefano Pioli?

"È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s'impegna per far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita".

È stato lo Scudetto anche della dirigenza?

"È un lavoro di squadra, non solo sul lato sportivo ma anche fuori dal campo; abbiamo fatto un grande lavoro, importante per oggi e per il futuro del club".

E Ibrahimovic...

"Ibrahimovic è una persona con un profilo pubblico molto forte, ma sotto questa maschera c'è una persona gentile, intelligente, che ha fatto crescere questa squadra e questi giocatori giovani".